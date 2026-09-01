'मिर्जापुर: द मूवी' की एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत

'मिर्जापुर: द मूवी' ने एडवांस बुकिंग में दिखाया दम, रिलीज से पहले कमा डाले 1 करोड़

लेखन ज्योति सिंह 02:32 pm Sep 01, 202602:32 pm

क्या है खबर?

अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज का इंतजार खत्म होने को है। निर्माताओं ने 31 अगस्त को इसकी एडवांस बुकिंग शुरू की थी, जिसमें मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया से साफ है कि यह इस साल की अगली बड़ी सफल फिल्म बन सकती है। इसने PVR, INOX और सिनेपोलिस जैसे देश के मल्टीप्लेक्स चेन में अब तक 20 हजार से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं और रिलीज से पहले 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर ली है।