बॉक्स ऑफिस पर 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' ने मचाई धूम, मिलाकर कमाए इतने करोड़
क्या है खबर?
अली फजल और पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज बनाया, जिसका असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी दिखा। वहीं छोटे बजट की 'हनुमान अंश' को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिससे इसकी कमाई में भी शानदार उछाल आया। ऐसे में आइए जानते हैं, दोनों फिल्मों ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है।
मिर्जापुर
'मिर्जापुर द मूवी' ने 7 दिनों में कमाए कुल इतने करोड़
फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। इसने रिलीज के पहले दिन 25.75 करोड़, दूसरे दिन 32 करोड़, तीसरे दिन 36 करोड़, चौथे दिन 16 करोड़, पांचवे दिन 15.65 करोड़ और छठे दिन 12.55 करोड़ रुपये की कमाई की।
वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, इसने सातवें दिन यानी गुरुवार को 10 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में फिल्म ने कुल 7 दिनों में 147.95 करोड़ रुपये की कमाई की है।
हनुमान अंश
35वें दिन 'हनुमान अंश' ने की कितनी कमाई?
फिल्म 'हनुमान अंश' भारत में 7 अगस्त को रिलीज हुई थी। शुरुआत में तो इसकी कमाई काफी धीरी रही, लेकिन लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया की वजह से इसकी कमाई में उछाल आया और इतने पांचवें हफ्ते के बाद धुंधार कमाई की।
अब इसने रिलीज के 35वें दिन 10 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में इस फिल्म ने रिलीज के कुल 35 दिनों में कुल 163.13 करोड़ रुपये की कमाई की है।