बॉक्स ऑफिस पर 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' ने मचाई धूम, मिलाकर कमाए इतने करोड़

फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। इसने रिलीज के पहले दिन 25.75 करोड़, दूसरे दिन 32 करोड़, तीसरे दिन 36 करोड़, चौथे दिन 16 करोड़, पांचवे दिन 15.65 करोड़ और छठे दिन 12.55 करोड़ रुपये की कमाई की।

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, इसने सातवें दिन यानी गुरुवार को 10 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में फिल्म ने कुल 7 दिनों में 147.95 करोड़ रुपये की कमाई की है।