'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए एपिसोड का प्रोमो आया

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पहली बार आएंगी मीरा राजपूत, शाहिद कपूर भी होंगे साथ

लेखन ज्योति सिंह 05:06 pm Oct 28, 202605:06 pm

क्या है खबर?

कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पहली बार मीरा राजपूत का आगमन होगा। नेटफ्लिक्स इंडिया ने आगामी एपिसोड का आधिकारिक प्रोमो जारी किया है, जिसमें वह अपने पति और अभिनेता शाहिद कपूर के साथ शो में हिस्सा लेती दिखीं। ईशान खट्‌टर भी इस मौके पर मौजूद रहे। दिवाली के अवसर पर शो में आए तीनों मेहमनाें का कपिल ने स्वागत किया। इस दौरान मीरा कहती हैं कि यह उनका टीवी पर पहला अपीयरेंस है।