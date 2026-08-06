'अलायंस' की विजेता बनीं मिनी माथुर

'अलायंस': मिनी माथुर के हाथ लगी विजेता की ट्रॉफी, अली गोनी-रूही दोसानी को पछाड़ा

लेखन ज्योति सिंह 01:04 pm Aug 06, 202601:04 pm

क्या है खबर?

कुणाल खेमू के रियलिटी शो 'अलायंस' सीजन 1 की विजेता मिनी माथुर बन चुकी हैं। 6 अगस्त को शो का ग्रैंड फिनाले एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, जिसमें उन्होंने अली गोनी और रूही दोसानी को कड़ी टक्कर देते हुए शो का खिताब अपने नाम कर लिया। ट्रॉफी के अलावा, मिनी को 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर फैंस और फिल्मी सितारे मिनी की जीत पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दे रहे हैं।