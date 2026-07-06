फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' का ट्रेलर रिलीज हो गया

'तेरा यार हूं मैं' का ट्रेलर हुआ जारी, प्यार, एक्शन और ड्रामे से भरपूर है फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 01:30 pm Jul 06, 202601:30 pm

क्या है खबर?

'एक दीवाने की दीवानियत' (2025) की जबरदस्त सफलता के बाद, निर्देशक मिलाप जावेरी अपनी अगली फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' लेकर आ रहे हैं। इस रोमांटिक एक्शन ड्रामा का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर जारी हो गया है। फिल्म से निर्देशक इंद्र कुमार के बेटे, अमन इंद्र कुमार सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। उनके साथ आकांक्षा शर्मा मुख्य किरदार में नजर आएंगी। परेश रावल, जॉनी लीवर और सुप्रिया पिलगांवकर जैसे सितारे भी फिल्म का हिस्सा हैं।