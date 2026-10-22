मीका सिंह ने सुबोध उनियाल से की माफी की मांग

दलेर मेहंदी के अपमान पर भड़के भाई मीका सिंह, मंत्री से की माफी की मांग

लेखन नेहा शर्मा 10:04 am Oct 22, 202610:04 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड के सांस्कृतिक मंच पर गायक दलेर मेहंदी पर नशे में होने का आरोप लगाकर फटकार लगाने वाले कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर उनके भाई मीका सिंह भड़क गए हैं। मीका ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए साफ कहा कि दलेर शराब नहीं पीते। उन्होंने मंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की है, जिसके समर्थन में अब कई बॉलीवुड हस्तियां भी उतर आई हैं। अनुपम खेर से लेकर राजपाल यादव तक कई बॉलीवुड सितारों ने दलेर का पक्ष लिया है।