माइकल बी जॉर्डन ने यूं मनाया जीत का जश्न

ऑस्कर जीतने के बाद अभिनेता माइकल बी जॉर्डन ने इस तरह मनाया जश्न, देखें वीडियाे

लेखन ज्योति सिंह 05:47 pm Mar 16, 202605:47 pm

क्या है खबर?

अभिनेता माइकल बी जॉर्डन ने बेस्ट अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीतकर हर ओर चर्चा बटोर ली है। उन्हें साल 2025 में आई फिल्म 'सिनर्स' के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। इस गौरव को हासिल करने के बाद न सिर्फ अभिनेता, बल्कि उनके फैंस की खुशी भी सांतवें आसमान पर है। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक बेहद मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें जॉर्डन अपनी जीत का जश्न खास अंदाज में मनाते दिखाई दे रहे हैं।