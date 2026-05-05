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मेट गाला 2026: करण जौहर ने दिखाई भारतीय संस्कृति की झलक, साड़ी में छाईं ईशा अंबानी
मेट गाला 2026 में सितारों का दिखा खास अंदाज

मेट गाला 2026: करण जौहर ने दिखाई भारतीय संस्कृति की झलक, साड़ी में छाईं ईशा अंबानी

लेखन ज्योति सिंह
May 05, 2026
09:46 am
क्या है खबर?

फैशन की दुनिया के सबसे बड़े समारोह मेट गाला 2026 का आगाज हो चुका है। फिल्म निर्माता करण जौहर और ईशा अंबानी समेत सितारों ने अपने शानदार अवतार से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन सितारों ने कार्यक्रम में न सिर्फ "फैशन कला है" की थीम को अपनाया, बल्कि न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में संस्कृति और परंपराओं का खूबसूरती से प्रदर्शन किया। करण ने इस बार मेट गाला में डेब्यू किया और अपने लुक से चर्चा बटोरी।

विरासत

करण जौहर ने दिखाई राजा रवि वर्मा की विरासत

अपने डेब्यू पर करण ने 'फ्रेम्ड इन एटर्निटी' नाम का एक आउटफिट चुना। इस आउटफिट को उनके जिगरी दोस्त और मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किया गया था। पावर-शोल्डर्ड विंटेज जैकेट, करीब 6 फीट लंबे जैकेट और ज्वैलरी लेबल 'त्यानी' के मल्टी-जेमस्टोन नेकलेस को पहनकर उन्होंने रेड कार्पेट पर सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। उनका यह आउटफिट दिग्गज भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की विरासत से प्रेरित था। कार्पेट पर करण हाथ जोड़कर भारतीय परंपरा को दर्शाते दिखे।

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यहां देखिए करण जौहर का मेट गाला लुक

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लुक

सुनहरी साड़ी में ईशा अंबानी का दिखा खास अंदाज

ईशा ने मेट गाला के लिए सुनहरे रंग की साड़ी चुनी जिसमें उनका लुक बेहद खूबसूरत नजर आया वोग के अनुसार, इस साड़ी काे गौरव गुप्ता ने डिजाइन किया था, जिसमें स्वदेश के कारीगरों द्वारा सोने के धागों से बुनाई की गई थी। यही नहीं, उनकी साड़ी में 1,800 कैरेट हीरे और एक मूर्तिकलात्मक केप शामिल थी। अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी मां नीता अंबानी के कलेक्शन की ज्वैलरी को पहना था।

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यहां देखिए ईशा अंबानी का शानदार लुक

कार्पेट

मनीष मल्होत्रा और अनन्या बिरला का लुक भी कार्पेट पर छाया

मनीष ने दूसरी बार मेट गाला में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने अपने खुद के डिजाइन स्टूडियो को रेड कार्पेट पर प्रदर्शित किया। उनके काले रंग के आउटफिट में एक केप भी शामिल है, जिसपर उसे बनाने वाले कारीगरों के नाम और हस्ताक्षर कढ़ाई किए गए हैं। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप की डायरेक्टर अनन्या बिरला भी 78वें मेट गाला में डेब्यू करने पहुंची। इस दौरान उन्हें सुबोध गुप्ता द्वारा डिजाइन की गई आउटफिट और मेटैलिक फेस मास्क में देखा गया।

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यहां देखिए मनीष मल्होत्रा का लुक

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अलग अंदाज में नजर आईं अनन्या बिरला

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