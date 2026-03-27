आदिल हुसैन की फिल्म 'मर्सी' की पहली झलक सामने आई, इस दिन होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 01:17 pm Mar 27, 202601:17 pm

क्या है खबर?

आदिल हुसैन और राज वासुदेव की फिल्म 'मर्सी' की पहली आधिकारिक झलक जारी की गई है। साथ में रिलीज तारीख से भी पर्दा उठाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी पहली झलक को रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के साथ बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित 'मर्सी' का निर्देशन मितुल पटेल ने किया है। यह उनके करियर की पहली निर्देशित फिल्म है। इसका निर्माण एवर क्लियर फिल्म्स ने किया है।