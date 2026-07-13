'मातृभूमि' से सलमान खान ने जारी किया नया गाना, इस गायक ने लगाए सुर

लेखन ज्योति सिंह 04:03 pm Jul 13, 202604:03 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' रिलीज काे लेकर चर्चाओं में है। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म के विषयवस्तु पर चीन ने आपत्ति जताई है, जिसके चलते सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र मिलने में देरी हो रही है। इस बीच, फैंस के बीच उत्सुकता को बनाए रखने के लिए निर्माताओं ने फिल्म से नया गाना 'मेरा जी नहीं भरा' जारी किया है। इस गाने को जो जैन शॉ और अभिश्री सेन पर फिल्माया गया है।