'दायरा' देखने से पहले OTT पर देख डालें मेघना गुलजार की ये 5 दमदार फिल्में

साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'फिलहाल' से मेघना ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म में संजय सूरी, तब्बू, सुष्मिता सेन और पलाश सेन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म 'तलवार' साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इरफान खान, कोंकणा सेन शर्मा और नीरज काबी नजर आए थे। इस फिल्म का लुफ्त आप OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।