मीजान जाफरी OTT के लिए तैयार, '12वीं फेल' की मेधा शंकर संग करेंगे रोमांस

उधर जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी ने साल 2019 में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'मलाल' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी।

इसके बाद वो कॉमेडी फिल्म 'हंगामा 2' (2021) और 'यारियां 2' (2023) में नजर आए।

हालांकि, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं, लेकिन मीजान के अभिनय और डांस की तारीफ हुई है। अब वो अली अब्बास जफर की वेब सीरीज से OTT पर दिल जीतने आ रहे हैंi