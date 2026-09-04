सोशल मीडिया पर शो का प्रोमो आया सामने

समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंची मेधा शंकर, मिल रही मजेदार प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 10:48 am Sep 04, 202610:48 am

क्या है खबर?

कॉमेडियन समय रैना अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के अलावा, निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वह '12वीं फेल' (2023) से मशहूर हुईं मेधा शंकर को डेट कर रहे हैं। हाल ही में, इन अफवाहों ने और जोर तब पकड़ा, जब दोनों को फ्लाइट में और मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया। इस बीच, अभिनेत्री को रैना के शो में बतौर मेहमान बनकर पहुंचते देखा गया है।