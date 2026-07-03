'मैक्स, मिन और मेओजाकी' का टीजर जारी, इस दिन दर्शकों के बीच आएगी फिल्म

टीजर

पारिवारिक जुड़ाव और भावनाओं पर केंद्रित है कहानी

टीजर की शुरुआत 3 पीढ़ियों से हाेती है, जिनके लिए जिंदगी और प्यार निभाने के अलग-अलग मायने हैं। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसमें 'म्याउजाकी' नाम की एक बिल्ली का परिचय कराया जाता है। यह बिल्ली महज एक जानवर नहीं है, बल्कि कहानी में प्यार, हंसी और भावनात्मक पल प्रदान करती है। पारिवारिक जुड़ाव और भावनाओं पर केंद्रित इस फिल्म में आदिल हुसैन, मंदिरा बेदी और नासिर भी मौजूद हैं। यह 24 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।