मिस्टर बीस्ट की कंपनी पर यौन उत्पीड़न और लिंग भेदभाव के गंभीर आरोप, पूर्व कर्मचारी ने किया मुकदमा
बीस्ट इंडस्ट्रीज की पूर्व कर्मचारी लॉरेने मव्रोमैटिस ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यह कंपनी मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट (जिमी डोनाल्डसन) चलाते हैं। लॉरेने का आरोप है कि कंपनी ने यौन उत्पीड़न और लिंग भेदभाव को बढ़ावा दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी शिकायतों को अनसुना किया गया और मैटरनिटी लीव से लौटने के बाद तो हालात और बिगड़ गए। लॉरेने ने यह भी कहा कि काम की जगह पर पुरुषों को ज्यादा तवज्जो मिलती थी और सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम भी नहीं थे।
बीस्ट इंडस्ट्रीज ने आरोपों को नकारा, सबूतों का हवाला दिया
बीस्ट इंडस्ट्रीज ने इन सभी आरोपों को 'गलत और भ्रामक' बताया है। कंपनी का कहना है कि उनके पास मैसेज और दस्तावेज जैसे सबूत हैं, जो कंपनी की बात सही साबित करते हैं। हालांकि, इस मामले को लेकर ऑनलाइन काफी चर्चा हो रही है। रोसन्ना पानिस्नो जैसे दूसरे क्रिएटर्स भी कंपनी के पूर्व कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि अंदरूनी तौर पर कुछ और गंभीर मुद्दे हो सकते हैं। यह मुकदमा अब इस बात पर भी ध्यान खींच रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा शुरू की गई कंपनियां कार्यस्थल के मानकों को पूरा करती भी हैं या नहीं।