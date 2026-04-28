मिस्टर बीस्ट की कंपनी पर यौन उत्पीड़न और लिंग भेदभाव के गंभीर आरोप, पूर्व कर्मचारी ने किया मुकदमा

बीस्ट इंडस्ट्रीज ने आरोपों को नकारा, सबूतों का हवाला दिया

बीस्ट इंडस्ट्रीज ने इन सभी आरोपों को 'गलत और भ्रामक' बताया है। कंपनी का कहना है कि उनके पास मैसेज और दस्तावेज जैसे सबूत हैं, जो कंपनी की बात सही साबित करते हैं। हालांकि, इस मामले को लेकर ऑनलाइन काफी चर्चा हो रही है। रोसन्ना पानिस्नो जैसे दूसरे क्रिएटर्स भी कंपनी के पूर्व कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि अंदरूनी तौर पर कुछ और गंभीर मुद्दे हो सकते हैं। यह मुकदमा अब इस बात पर भी ध्यान खींच रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा शुरू की गई कंपनियां कार्यस्थल के मानकों को पूरा करती भी हैं या नहीं।