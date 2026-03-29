विजय वर्मा की वेब सीरीज 'मटका किंग' का टीजर रिलीज

विजय वर्मा बने सट्टे की दुनिया के बेताज बादशाह, सामने आई 'मटका किंग' की रिलीज तारीख

लेखन नेहा शर्मा 06:39 pm Mar 29, 202606:39 pm

क्या है खबर?

विजय वर्मा की बहुप्रतीक्षित सीरीज 'मटका किंग' का दमदार टीजर रिलीज हो गया है। अमेजन प्राइम वीडियो की इस सीरीज में विजय 60 के दशक की मुंबई के सट्टा बाजार के बेताज बादशाह के रूप में नजर आ रहे हैं। उनका ये अंदाज फैंस को सट्टेबाज हर्षद मेहता की याद दिला रहा है। टीजर में विजय का लुक और डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त है, जो एक साधारण आदमी के 'मटका किंग' बनने के सफर की झलक दिखाती है।