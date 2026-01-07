'मस्ती 4' रिलीज के बाद कानूनी पचड़े में फंसी, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा मामला

'मस्ती 4' रिलीज के बाद कानूनी पचड़े में फंसी, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा मामला
क्या है खबर?
रितेश देशमुख, आफताब शिवदसानी और विवेक ओबेरॉय की एडल्ट कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'मस्ती 4' नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों से बेहद खराब प्रतिक्रिया मिली। अपनी रिलीज के करीब ढाई महीने बाद अब 'मस्ती 4' कानूनी पचड़े में फंस गई है। रेडियो जॉकी और जाने-माने कंटेंट क्रिएटर आशीष शर्मा ने फिल्म पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। आइए जानते हैं 'मस्ती 4' से जुड़ा पूरा विवाद।
आरोप
याचिका में लगाया गया ये आरोप
न्यूज 18 के मुताबिक, कंटेंट क्रिएटर आशीष का दावा है कि 'मस्ती 4' का एक दृश्य उनकी "शक करने का नतीजा" नाम की रील से मिलता-जुलता है। इस रील को उन्होंने जनवरी, 2024 में अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया था। आशीष ने याचिका में दावा किया है कि फिल्म निर्माताओं ने उनकी कहानी के ओरिजनल आइडिया के साथ-साथ प्लॉट, कलाकारों की बातचीत, घटनाओं का क्रम और यहां तक कि कॉमेडी डायलॉग की भी नकल की है।
मांग
वित्तीय मुआवजे की रिपोर्ट की मांग
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका के जरिए, आशीष ने फिल्म के वित्तीय मुआवजे और मुनाफे की पूरी रिपोर्ट की मांग है। उनका तर्क है कि फिल्म में उनके काम का इस्तेमाल बिना उनकी अनुमति या उन्हें श्रेय दिए किया गया है। फिलहाल, निर्माताओं की टीम की तरफ से इस मामले में अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। 'मस्ती 4' का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया है। अरशद वारसी, तुषार कपूर, नरगिस फाखरी समेत कई सितारे इसका प्रमुख हिस्सा हैं।