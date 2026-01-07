'मस्ती 4' रिलीज के बाद कानूनी पचड़े में फंसी, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा मामला

'मस्ती 4' कानूनी पचड़े में फंसी

लेखन ज्योति सिंह 02:38 pm Jan 07, 202602:38 pm

क्या है खबर?

रितेश देशमुख, आफताब शिवदसानी और विवेक ओबेरॉय की एडल्ट कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'मस्ती 4' नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों से बेहद खराब प्रतिक्रिया मिली। अपनी रिलीज के करीब ढाई महीने बाद अब 'मस्ती 4' कानूनी पचड़े में फंस गई है। रेडियो जॉकी और जाने-माने कंटेंट क्रिएटर आशीष शर्मा ने फिल्म पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। आइए जानते हैं 'मस्ती 4' से जुड़ा पूरा विवाद।