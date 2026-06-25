ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रहीं मास्टरशेफ विजेता पंकज भदौरिया ने शुरू की कीमोथेरेपी, बोलीं- 'रसोई बंद नहीं हुई है'
'मास्टरशेफ इंडिया सीजन 1' की विजेता पंकज भदौरिया ने अपने चाहने वालों को बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर की सफल सर्जरी के बाद अब उन्होंने कीमोथेरेपी शुरू कर दी है।
दरअसल, सर्जरी के बाद हुई जांच (बायोप्सी) में डॉक्टरों ने उनके शरीर में एक छोटा 'इनवेसिव HER2-पॉजिटिव' ट्यूमर पाया था।
इसी वजह से उन्हें अब 12 राउंड कीमोथेरेपी और एक साल तक टारगेटेड थेरेपी का इलाज कराना होगा।
पंकज ने फैंस से मांगी मदद
25 जून को पंकज ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने यह माना कि वह कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को लेकर थोड़ी घबराई हुई हैं, लेकिन वह धीरे-धीरे एक-एक दिन का सामना कर रही हैं।
इतने मुश्किल इलाज के दौर से गुजरते हुए भी उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया है कि 'रसोई अभी बंद नहीं हुई है।'
एक अंग्रेजी अध्यापिका से लेकर खाना बनाने की दुनिया की बड़ी स्टार बनने तक का उनका सफर हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहा है। अब इस नई चुनौती का सामना करने के लिए वह सभी से मदद और समर्थन मांग रही हैं।