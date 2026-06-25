ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रहीं मास्टरशेफ विजेता पंकज भदौरिया ने शुरू की कीमोथेरेपी, बोलीं- 'रसोई बंद नहीं हुई है'

पंकज ने फैंस से मांगी मदद

25 जून को पंकज ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने यह माना कि वह कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को लेकर थोड़ी घबराई हुई हैं, लेकिन वह धीरे-धीरे एक-एक दिन का सामना कर रही हैं।

इतने मुश्किल इलाज के दौर से गुजरते हुए भी उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया है कि 'रसोई अभी बंद नहीं हुई है।'

एक अंग्रेजी अध्यापिका से लेकर खाना बनाने की दुनिया की बड़ी स्टार बनने तक का उनका सफर हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहा है। अब इस नई चुनौती का सामना करने के लिए वह सभी से मदद और समर्थन मांग रही हैं।