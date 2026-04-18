मासूम शर्मा को महंगा पड़ा कॉलेज में विवाद, महिला आयोग ने किया तलब
हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने देहरादून के एक कॉलेज कार्यक्रम में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है। इस मामले का हरियाणा राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने पूरे मामले की जांच के लिए उन्हें 18 अप्रैल 2026 को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया है। आयोग ने साफ किया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों, खासकर कॉलेज जैसे आयोजनों में, मर्यादा और गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है।
शोर-शराबे का बहाना, शर्मा पर पहले भी सवाल
इंस्टाग्राम पर मासूम शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि उनके परफॉरमेंस से पहले काफी हंगामा हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी जुबान फिसल गई। उनका ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके व्यवहार पर सवाल उठे हों। वे हरियाणवी लोक संगीत को पॉप के साथ मिलाकर गाने के लिए मशहूर हैं। उनके मशहूर गानों में 'मैडम जी' और 'चंबल के डक्कू' शामिल हैं।