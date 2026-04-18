मासूम शर्मा को महंगा पड़ा कॉलेज में विवाद, महिला आयोग ने किया तलब

शोर-शराबे का बहाना, शर्मा पर पहले भी सवाल

इंस्टाग्राम पर मासूम शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि उनके परफॉरमेंस से पहले काफी हंगामा हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी जुबान फिसल गई। उनका ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके व्यवहार पर सवाल उठे हों। वे हरियाणवी लोक संगीत को पॉप के साथ मिलाकर गाने के लिए मशहूर हैं। उनके मशहूर गानों में 'मैडम जी' और 'चंबल के डक्कू' शामिल हैं।