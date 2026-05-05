फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' से नया गाना 'मस्कारा' हुआ जारी, एआर रहमान ने दिया संगीत
क्या है खबर?
इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' अगले महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के बाद, दिलजीत दोसांझ का इम्तियाज के साथ यह दूसरा सहयोग है। उनके साथ वेदांग रैना और शरवरी भी फिल्म का हिस्सा हैं। 5 मई को निर्माताओं ने फिल्म से नया गाना 'मस्कारा' जारी कर दिया है। इससे पहले, दिलजीत की आवाज में फिल्म से पहला आधिकारिक गाना 'क्या कमाल है' रिलीज किया गया था।
गाना
एआर रहमान का संगीत और वेदांग रैना ने दिखाया गायकी का हुनर
'मस्कारा' गाने को टिप्स ऑफिशियल नाम के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है। इस गाने को ऑस्कर विजेता एआर रहमान ने कंपोज किया है और इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं। निलंजना घोष दस्तीदार ने गाने को आवाज दी है और उनका साथ वेदांग ने दिया है। यह पहला मौका है जब उन्होंने अभिनय के साथ-साथ गाने में भी हुनर दिखाया है। बता दें, 'मैं वापस आऊंगा' 12 जून को सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए गाने की झलक
Mischief never sounded so romantic! ❤️— A.R.Rahman (@arrahman) May 5, 2026
Maskara song out now: https://t.co/kjPXoeSSus #MainVaapasAaunga Releasing in cinemas 12th June.
Applause Entertainment presents, A Window Seat Films Production
🎬Starring: Diljit Dosanjh, Vedang Raina, Sharvari, Naseeruddin Shah
🎥… pic.twitter.com/Vdk80JjoRG