फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' से नया गाना 'मस्कारा' हुआ जारी, एआर रहमान ने दिया संगीत

गाना

एआर रहमान का संगीत और वेदांग रैना ने दिखाया गायकी का हुनर

'मस्कारा' गाने को टिप्स ऑफिशियल नाम के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है। इस गाने को ऑस्कर विजेता एआर रहमान ने कंपोज किया है और इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं। निलंजना घोष दस्तीदार ने गाने को आवाज दी है और उनका साथ वेदांग ने दिया है। यह पहला मौका है जब उन्होंने अभिनय के साथ-साथ गाने में भी हुनर दिखाया है। बता दें, 'मैं वापस आऊंगा' 12 जून को सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है।