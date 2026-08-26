मोहन भागवत के विरोधियों को मैरी मिलबेन का करारा जवाब

मोहन भागवत के कार्यक्रम पर अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन की नसीहत- अपनी मोदी-विरोधी बेवकूफियां अलग करो

लेखन नेहा शर्मा 03:54 pm Aug 26, 202603:54 pm

क्या है खबर?

RSS प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क स्थित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रस्तावित कार्यक्रम का विरोध कर रहे न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी सहित अन्य आलोचकों पर अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने वालों की येआपत्ति पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी नफरत और पूर्वाग्रह से प्रेरित है। उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए अपना खुद का कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह भी दी।