मैरी कॉम बोलीं- बायोपिक में मेरी जिंदगी की असली कहानी नहीं, सिर्फ कुछ ही हिस्सा दिखाया

मैरी ने आगे कहा, "इसमें मेरे संघर्ष का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही दिखाया गया था। अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे, तभी आप मेरे संघर्ष और कड़ी मेहनत को समझ पाएंगे। आगे के जीवन में क्या होगा, यह तो नहीं पता, लेकिन मेरी यही कामना है कि भविष्य सुखद और आसान हो। लोग जानना चाहते हैं कि क्या मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह होगी। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो मैं खुद तय करूंगी।"