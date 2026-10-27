क्या मैरी कॉम की बायोपिक का बनेगा सीक्वल?

मैरी ने आगे शो के बारे में बात करते हुए कहा, "मैं शो में बिल्कुल भी बनावटी नहीं थी। मुझे लगा कि यह बिल्कुल सही समय था। लोगों ने मुझे अलग नजरिए से देखा था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे पता है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं और अब वे असली मैरी को भी जान गए हैं। मैं उन्हें वह इंसान दिखाना चाहती थी, जो जिंदगी में इतनी कड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंची है।"