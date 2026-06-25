'एवेंजर्स: एंडगेम एन्कोर' में डूम्सडे का दमदार संबंध, मल्टीवर्स सागा में आएगा नया अध्याय

'एवेंजर्स: एंडगेम एन्कोर' मल्टीवर्स सागा को देता है विस्तार

ये सिर्फ एक री-रिलीज नहीं है। 'एवेंजर्स: एंडगेम एन्कोर' में कुछ और फुटेज डाली गई है, जिससे पता चलता है कि एवेंजर्स के बड़े टाइम-ट्रैवल मिशन के बाद क्या हुआ।

यह मल्टीवर्स सागा की कहानी को और गहरा कर देगी। यह फिल्म डिज्नी इनफिनिटी विजन-सर्टिफाइड सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी, ताकि देखने वालों को जबरदस्त विजुअल्स और आवाज का मजा मिल सके।

डूम्सडे में थंडरबॉल्ट्स और फैंटास्टिक फोर जैसी टीमों के किरदार तो दिखेंगे ही, साथ ही थॉर, कैप्टन अमेरिका और शुरी जैसे पुराने चेहरे भी अपनी जगह बनाए रखेंगे।