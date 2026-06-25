'एवेंजर्स: एंडगेम एन्कोर' में डूम्सडे का दमदार संबंध, मल्टीवर्स सागा में आएगा नया अध्याय
मार्वल स्टूडियोज 'एवेंजर्स: एंडगेम' को 'एवेंजर्स: एंडगेम एन्कोर' के तौर पर फिर से पर्दे पर लौटा रहा है। इस बार इसमें कुछ नए दृश्य जोड़े गए हैं और एक नया पोस्ट-क्रेडिट दृश्य भी है।
इसका सीधा संबंध दिसंबर में आने वाली 'एवेंजर्स: डूम्सडे' से है। इसकी घोषणा सिनेमाकॉन 2026 में हुई। इसके बाद अब प्रशंसक अपने पसंदीदा हीरोज के बीच और भी मजेदार कनेक्शन देखने की उम्मीद कर सकते हैं।
'एवेंजर्स: एंडगेम एन्कोर' मल्टीवर्स सागा को देता है विस्तार
ये सिर्फ एक री-रिलीज नहीं है। 'एवेंजर्स: एंडगेम एन्कोर' में कुछ और फुटेज डाली गई है, जिससे पता चलता है कि एवेंजर्स के बड़े टाइम-ट्रैवल मिशन के बाद क्या हुआ।
यह मल्टीवर्स सागा की कहानी को और गहरा कर देगी। यह फिल्म डिज्नी इनफिनिटी विजन-सर्टिफाइड सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी, ताकि देखने वालों को जबरदस्त विजुअल्स और आवाज का मजा मिल सके।
डूम्सडे में थंडरबॉल्ट्स और फैंटास्टिक फोर जैसी टीमों के किरदार तो दिखेंगे ही, साथ ही थॉर, कैप्टन अमेरिका और शुरी जैसे पुराने चेहरे भी अपनी जगह बनाए रखेंगे।