'मर्दानी 3' का ट्रेलर: लापता बच्चियों की गुत्थी सुलझाने के मिशन पर लौटीं रानी मुखर्जी

लेखन ज्योति सिंह
Jan 12, 2026
03:06 pm
यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फ्रैंचाइजी फिल्म्स 'मर्दानी' अपनी तीसरी किस्त को लेकर लंबे समय से चर्चा में थी। निर्माताओं ने रानी मुखर्जी अभिनीत 'मर्दानी 3' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसे देखकर लोग उत्साहित हो गए हैं। सीनियर पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार के साथ रानी ने दमदार वापसी की है। इस बार उन पर 93 लापता बच्चियों की गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी है। ट्रेलर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है।

इस तारीख को रिलीज होगी रानी की 'मर्दानी 3'

'मर्दानी 3' के ट्रेलर की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से होती है जहां छोटी बच्चियों के लगातार लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी को इस केस की जांच सौंपी जाती है। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। कुल मिलाकर तीसरी किस्त में एक्शन-थ्रिलर की भरमार है। फिल्म के निर्देशन की कमान अभिराज मिनावाला ने संभाली है। यह 20 जनवरी को सिनेमाघरों का रुख करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

