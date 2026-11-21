बॉलीवुड पर फूटा मनोज बाजपेयी का गुस्सा

मनोज बाजपेयी का बॉलीवुड पर तंज- यहां सब मतलब के साथी, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं

लेखन नेहा शर्मा 04:29 pm Nov 21, 202604:29 pm

क्या है खबर?

अभिनेता मनोज बाजपेयी हाल ही में फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' में नजर आए हैं। इसमें वो एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, जो पूरी सोसायटी के विरोध के बावजूद अपनी बिल्डिंग को दोबारा बनाने के फैसले के खिलाफ खड़ा रहता है। मनोज का मानना है कि फिल्म की कहानी असल जिंदगी के साथ बॉलीवुड से भी जुड़ी है, जहां एकता की कमी है और लोग अपने फायदे के लिए अपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं।