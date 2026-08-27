मनोज बाजपेयी की फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' का टीजर जारी, रिलीज तारीख भी आई

लेखन ज्योति सिंह 02:45 pm Aug 27, 202602:45 pm

क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी को आखिरी बार 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' (जून, 2026) में देखा गया था। अब उनकी अगली फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' आ रही है, जिसका टीजर रिलीज हो गया है। इसके निर्माता राणा दग्गुबाती हैं और वह इसे 'स्पिरिट मीडिया' के जरिए बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2025 में की थी। यह उनके प्रोडक्शन की पहली हिंदी फीचर फिल्म है। बेन रेखी द्वारा निर्देशित यह फिल्म अरविन्द अडिगा की इसी नाम से आई किताब पर आधारित है।