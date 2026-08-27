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मनोज बाजपेयी की फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' का टीजर जारी, रिलीज तारीख भी आई 

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' का टीजर जारी, रिलीज तारीख भी आई 

लेखन ज्योति सिंह
Aug 27, 2026
02:45 pm
क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी को आखिरी बार 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' (जून, 2026) में देखा गया था। अब उनकी अगली फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' आ रही है, जिसका टीजर रिलीज हो गया है। इसके निर्माता राणा दग्गुबाती हैं और वह इसे 'स्पिरिट मीडिया' के जरिए बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2025 में की थी। यह उनके प्रोडक्शन की पहली हिंदी फीचर फिल्म है। बेन रेखी द्वारा निर्देशित यह फिल्म अरविन्द अडिगा की इसी नाम से आई किताब पर आधारित है।

टीजर

जानिए कैसा है 'लास्ट मैन इन टावर' का टीजर

टीजर की शुरुआत मनोज के किरदार से होती है, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। वह स्कूल की छत पर खड़े होकर कहते हैं, 'इंसान सिर्फ उतना ही नहीं हो सकता, जितना समाज या उसके आसपास के लोग उसे जानते हैं।'

कहानी में वह अपनी कम्युनिटी के खिलाफ खड़े दिखते हैं। दिव्या दत्ता और बोमन ईरानी भी फिल्म का हिस्सा हैं।

यह 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसका सामना अक्षय कुमार की फिल्म 'हैवान' से होगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए टीजर

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