मनोज बाजपेयी 'राजनीति', 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से पहले अपने करियर के खराब दिनों को याद करते हैं

मनोज बाजपेयी ने किया करियर के खराब दिनों को याद, नीरज-अनुराग कश्यप ने ऐसे बदली किस्मत

लेखन अंशिका शुक्ला 06:24 pm Oct 28, 202606:24 pm

क्या है खबर?

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने हाल ही में बातचीत के दौरान अपने करियर के उस मुश्किल दौर को याद किया है, जब उन्हें मनचाहा काम नहीं मिल रहा था। उन्होंने बताया कि इस वजह से वह कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा रहे थे। हालांकि, 'राजनीति', 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'स्पेशल 26' ने उनके करियर को नई दिशा दी। मनोज के मुताबिक, प्रकाश झा, अनुराग कश्यप और नीरज पांडे से हुई बातचीत ने उन्हें इन फिल्मों तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई।