टाइगर श्रॉफ पर हमले पर खुलकर बोले मनोज बाजपेयी

टाइगर श्रॉफ पर हमले से चिंतित हुए मनोज बाजपेयी, कानून व्यवस्था पर कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 12:58 pm Nov 10, 202612:58 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के मामले ने फिल्म जगत में खतरे के मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। इस घटना को देखते हुए सलमान खान, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार समेत कई सितारों और उनके परिवारों की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। इस बीच, मनोज बाजपेयी ने इस स्थिति को "चिंताजनक" बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बता दें, 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर की कार पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई थी।