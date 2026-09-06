गांधी बने मनोज बाजपेयी को पहचानना मुश्किल

महात्मा गांधी बने मनोज बाजपेयी का बदला पूरा हुलिया, पहली झलक में पहचान नहीं पाएंगे

लेखन नेहा शर्मा 06:37 pm Sep 06, 202606:37 pm

क्या है खबर?

अभिनेता मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को चौंकाने की तैयारी में हैं। इस बार वो पर्दे पर महात्मा गांधी के किरदार में दिखेंगे। निर्देशक सुधीर मिश्रा की फिल्म में मनोज पहली बार बापू की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म से उनका पहला लुक सामने आ चुका है, जिसमें उन्हें पहचानना भी मुश्किल लग रहा है। सिर पर बाल नहीं, हाथ में लाठी और सादगी भरे पहनावे में मनोज का नया अंदाज ध्यान खींच रहा है।