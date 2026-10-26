मनोज बाजपेयी को क्यों होने लगी अपने बचपन से नफरत? खुद किया खुलासा

मनोज ने आगे कहा, "लेकिन जब मेरा जन्म एक गांव में हुआ, तब मुंबई पहुंचने के लिए मुझे एक बस से दूसरी बस में कूदना पड़ता था। भला ऐसा कौन चाहेगा? लोग इसे एक प्रेरणादायक सफर कहते हैं, लेकिन जब आप खुद इससे गुजर रहे होते हैं, तो यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होता और बिना पैसों के, बस 5 दिन इस तरह जी कर देखिए जिंदगी जीने का सारा रोमांच गायब हो जाएगा।"