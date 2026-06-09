मंजरी फडनीस ने साझा किया भावुक वीडियो

मंजरी फडनीस फूट-फूटकर रोईं, बोलीं- हमारे माइकी की बेरहमी से हत्या कर दी

लेखन ज्योति सिंह 06:38 pm Jun 09, 202606:38 pm

क्या है खबर?

कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' (2015) में नजर आईं अभिनेत्री मंजरी फडनीस ने सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाला वीडियो साझा किया है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे हाउसिंग सोसायटी के माइकी नाम के एक कुत्ते की कुछ लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें किसी जानकार से पता चला कि माइकी को बेरहमी से पीटा गया था। फिर उसे अधमरी हालत में समुद्र तट पर फेंक दिया गया।