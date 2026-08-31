मनीषा कोइराला का नेपाल त्रासदी पर छलका दर्द

नेपाल में आई बाढ़ त्रासदी पर मनीषा कोइराला बोलीं- बेहतर इंसान बनें, मदद को आगे आएं

लेखन ज्योति सिंह 10:01 am Aug 31, 202610:01 am

क्या है खबर?

नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। इस त्रासदी में कईयों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई लोग लापता हैं। इस बीच, मनीषा कोइराला ने लोगों से अपील की है कि वह इस मुश्किल वक्त में देश के प्रति अपना समर्थन दें। अभिनेत्री सद्गुरु द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम 'इन सॉलिडेरिटी विद नेपाल' का हिस्सा बनने पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि नेपाल के प्रति लोग अपना प्यार बनाए रखें।