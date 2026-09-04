'हीरामंडी' के बाद मनीषा कोइराला का हॉलीवुड धमाका

मनीषा कोइराला का 'हीरामंडी' के बाद बड़ा धमाका, हॉलीवुड इंडी फिल्म 'काउगर्ल्स एंड इंडियंस' का ऐलान

लेखन नेहा शर्मा 07:17 pm Sep 04, 202607:17 pm

क्या है खबर?

वेब सीरीज 'हीरामंडी' की सफलता के बाद अभिनेत्री मनीषा कोइराला एक बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट से जुड़ गई हैं। वो इंडिपेंडेंट फिल्म 'काउगर्ल्स एंड इंडियंस' में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। इस प्रोजेक्ट की शूटिंग इसी साल नवंबर में अमेरिका के टेक्सास राज्य के ऑस्टिन और आसपास के इलाकों में शुरू होगी। फिल्म का निर्देशन निकोल फेलो तेजल देसाई कर रही हैं, जिन्होंने इसकी कहानी भी लिखी है। पहले इस फिल्म का नाम 'काउबॉयज एंड इंडियंस' रखा गया था।