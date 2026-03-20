मनीष मल्होत्रा ने मां की याद में भावुक पोस्ट साझा किया, सितारों ने दिया दिलासा
क्या है खबर?
मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपनी मां के निधन के बाद भावुक पोस्ट साझा किया है। जैसे ही उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो फिल्मी सितारे उन्हें ढांढस बंधाने में जुट गए हैं। बता दें कि 19 मार्च, 2026 को मनीष की मां सुदर्शन मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में शांतिपूर्ण निधन हो गया था। इस दुख की घड़ी में करण जौहर और बच्चन परिवार समेत फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां उनके घर पहुंची थीं।
पाेस्ट
मां के निधन के बाद मनीष मल्होत्रा की पहली पोस्ट
फैशन डिजाइनर ने अपने इंस्टाग्राम पर, मां सुदर्शन की एक प्यारी सी तस्वीर साझा की है। उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन दिया, 'हमेशा प्यार और याद करता रहूंगा।' दरअसल, मनीष अपनी मां के बेहद करीब थे और उन्हें अपनी सबसे बढ़ी प्रेरणा बताते थे। उनके अचानक दुनिया से चले जाने पर डिजाइनर काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मनीष की मां का अंतिक संस्कार 20 मार्च को सुबह 10 बजे, हिंदू श्मशान घाट, मुंबई में हुआ है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
March 20, 2026
दिलासा
इन सितारों ने पोस्ट पर दी प्रतिक्रिया
उधर मनीष का पोस्ट सामने आने के बाद, कई सितारों ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। अभिनेत्री दीया मिर्जा ने लिखा, 'आप जिस उदारता और प्यार को दिखाते हैं, उसके हर पल में उनकी झलक दिखाई देती है। मनीष, मेरी ओर से आपको गहरी संवेदनाएं और प्यार।' शनाया कपूर, उपासना कामिनेनी, मेधा राणा, चंकी पांडे, खुशी कपूर और संजय कपूर समेत कई सितारों ने दिल वाला इमोजी साझा करते हुए उन्हें दिलासा दिया है।