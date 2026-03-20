मनीष मल्होत्रा मां की याद में भावुक हुए

मनीष मल्होत्रा ने मां की याद में भावुक पोस्ट साझा किया, सितारों ने दिया दिलासा

लेखन ज्योति सिंह 05:52 pm Mar 20, 202605:52 pm

क्या है खबर?

मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपनी मां के निधन के बाद भावुक पोस्ट साझा किया है। जैसे ही उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो फिल्मी सितारे उन्हें ढांढस बंधाने में जुट गए हैं। बता दें कि 19 मार्च, 2026 को मनीष की मां सुदर्शन मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में शांतिपूर्ण निधन हो गया था। इस दुख की घड़ी में करण जौहर और बच्चन परिवार समेत फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां उनके घर पहुंची थीं।