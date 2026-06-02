न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में 'बूंग' का डंका

न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म 'बूंग' ने रचा इतिहास, हासिल किए 3 पुरस्कार

लेखन ज्योति सिंह 09:34 am Jun 02, 202609:34 am

क्या है खबर?

न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल (NYIFF) में फरहान अख्तर की फिल्म 'बूंग' ने इतिहास रच दिया है। इस 4 दिवसीय समारोह का आयोजन रविवार को पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 10 प्रतिस्पर्धी श्रेणियों में भारतीय सिनेमा की फिल्म को सम्मानित किया गया। 'बूंग' के मुख्य किरदार काे 'सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार' समेत फिल्म को 3 पुरस्कार दिए गए हैं। बता दें, 'बूंग' मणिपुर भाषा की फिल्म है, जिसने BAFTA 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता था।