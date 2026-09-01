मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

मंदाना करीमी बोलीं- भारत छोड़ दिया, लेकिन 6 साल से हो रही साइबर-धमकी का शिकार

लेखन ज्योति सिंह 01:06 pm Sep 01, 202601:06 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस' की पूर्व प्रतियोगी रह चुकीं मंदाना करीमी अपनी हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर चर्चा में आ हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा कारणों और नई शुरुआत करने के चलते उन्होंने इस साल भारत छोड़ दिया था, लेकिन खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दुबई में रह रहीं मॉडल-अभिनेत्री ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि कोई अज्ञात व्यक्ति लगातार उनकी निगरानी कर रहा है और उनसे जुड़े लोगों के बीच उनका नाम खराब कर रहा है।