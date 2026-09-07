धनुष की फिल्म 'ओम: चैप्टर 1' से ममूटी का दमदार अवतार आया सामने, देखें टीजर

लेखन ज्योति सिंह 04:09 pm Sep 07, 202604:09 pm

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी ने अपने फैंस को शानदार तोहफा दिया है। उन्होंने सुपरस्टार धनुष की आगामी फिल्म 'ओम: चैप्टर 1' से अपने किरदार की एक झलक दिखाई है, जिसके जरिए वह तमिल सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। राजकुमार पेरियासामी द्वारा निर्देशित इस फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर जारी हुआ है, जिसमें ममूटी को केंद्र में दिखाया गया है। उनकी उपस्थिति फिल्म में एक्शन, इमोशन और स्टाइल के मिश्रण का संकेत देती है।