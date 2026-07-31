साउथ सिनेमा में 'ओम' का डबल धमाल, ममूटी ने पूरी की शूटिंग, धनुष की फिल्म की बनेगी नई फ्रैंचाइजी?
ममूटी ने अपनी आने वाली एक्शन फिल्म 'ओम' की शूटिंग पूरी कर ली है। उनकी प्रोडक्शन हाउस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अभिनेता शूटिंग पूरी करने के बाद कोच्चि लौटते दिख रहे हैं।
फिल्म में वह कार्तिकेयन का किरदार निभा रहे हैं, जिसके बारे में निर्देशक ने पहले ही जानकारी दी थी। फिल्म की टीम ने बताया है कि अब तक आधे से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी है।
राजकुमार की 'ओम' कब होगी रिलीज?
निर्देशक राजकुमार पेरियासामी की इस फिल्म 'ओम' में धनुष एक लकड़हारे का किरदार निभा रहे हैं, जो अवैध रेड सैंडर्स के व्यापार में उलझ जाता है।
फिल्म में उनके साथ साई पल्लवी और श्रीलीला भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। यह फिल्म 16 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होने की उम्मीद है। हालांकि, तारीख में बदलाव भी संभव है। फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर ने दिया है, जबकि कलाइवानन आर. इसके एडिटर हैं।
अगर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल होती है, तो यह एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकती है। साथ ही, यह फिल्म मम्मूटी और धनुष को एक बार फिर साथ लाएगी, क्योंकि वे पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं।