फिल्ममेकर आर सरथ अब नहीं रहे

मलयालम फिल्म निर्माता आर सरथ का निधन, अस्पताल में ली अपनी अंतिम सांस

लेखन ज्योति सिंह 09:39 am Sep 07, 202609:39 am

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के लोकप्रिय फिल्म निर्माता आर सरथ का निधन हो गया है। मातृभूमि की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने 63 साल की उम्र में केरलम के तिरुवनंतपुरम स्थित एक निजी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि, निर्माता के निधन की वजह का खुलासा नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर फैंस और सिनेमा जगत के कलाकारों ने फिल्म निर्माता के निधन पर शोक जताया है।