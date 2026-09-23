अभिनेत्री सावित्री श्रीधरन का निधन

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सावित्री श्रीधरन का निधन, उम्र संबंधी बीमारी से थीं पीड़ित

लेखन ज्योति सिंह 11:39 am Sep 23, 202611:39 am

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री सावित्री श्रीधरन का निधन हो गया है। उनकी उम्र 83 साल थी और उम्र संबंधी बीमारियों से लड़ते हुए उन्होंने 23 सितंबर को केरलम के कोझिकोड में अपनी अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर से सिनेमा में शोक व्याप्त हो गया है। सावित्री को 2018 में आई चर्चित फिल्म 'सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया' में 'उम्मा' की भूमिका के लिए जाना जाता था। इस मलयालम फिल्म के जरिए ही उन्होंने व्यापक पहचान हासिल की थी।