मशहूर अभिनेता कन्नन पट्टांबी का निधन, मोहनलाल के साथ कई फिल्मों में आए थे नजर
मशहूर अभिनेता कन्नन पट्टांबी का निधन, मोहनलाल के साथ कई फिल्मों में आए थे नजर
मलयालम फिल्म जगत से आई दुखद खबर

मशहूर अभिनेता कन्नन पट्टांबी का निधन, मोहनलाल के साथ कई फिल्मों में आए थे नजर

लेखन ज्योति सिंह
Jan 05, 2026
11:14 am
क्या है खबर?

मलयालम फिल्म जगत से एक दुखद खबर आ रही है। मशहूर अभिनेता और प्रोडक्शन कंट्रोलर कन्नन पट्टांबी का निधन हो गया है। अभिनेता ने 62 साल की उम्र में 4 जनवरी की रात करीब 11:40 बजे, केरल के कोझिकोड स्थित एक निजी अस्पताल में दम तोड़ा। उनके निधन की खबर की पुष्टि भाई और फिल्म निर्माता, अभिनेता मेजर रवि ने की है। रवि ने बताया कि पट्टांबी का निधन गुर्दे से संबंधित बीमारी के इलाज के दौरान हुआ है।

श्रद्धांजलि

रवि ने भावुक पोस्ट के जरिए दी श्रद्धांजलि

रवि ने सोशल मीडिया पर मलयालम भाषा में एक भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा, 'मेरे प्रिय भाई कन्नन पट्टांबी, जो फिल्म प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, का कल रात 11:41 बजे निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 5 जून की शाम 4 बजे नजंगत्तिरी स्थित पट्टाम्बी के घर पर होगा। मेरे छोटे भाई कन्नन पट्टाम्बी स्वर्ग सिधार गए हैं। ओम शांति।' उनकी पोस्ट पर प्रशंसक भी शोक जताते हुए अभिनेता को भावभीनी श्रद्धाजंलि अर्पित कर रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

परिचय

जानिए कौन थे अभिनेता पट्टांबी

मलयालम फिल्म जगत का हिस्सा रह चुके अभिनेता पट्टांबी ने अभिनय के साथ-साथ प्रोडक्शन कंट्रोलर के क्षेत्र में पहचान बनाई थी। उन्होंने सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों पर आधारित फिल्में बनाने वाले निर्माता के तौर पर पहचान बनाई थी। राजीव गांधी हत्याकांड पर बनी उनकी फिल्म 'मिशन 90 डेज' खूब चर्चित हुई। उन्होंने मोहनलाल के साथ 'जोसेफ' और 'ओडियन' समेत कई फिल्में कीं, जिसमें से एक 'पुलिमुरुगन' ने 100 करोड़ कमाकर पहली मलयालम सुपरहिट फिल्म का खिताब हासिल किया था।

