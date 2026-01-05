मलयालम फिल्म जगत से आई दुखद खबर

मशहूर अभिनेता कन्नन पट्टांबी का निधन, मोहनलाल के साथ कई फिल्मों में आए थे नजर

लेखन ज्योति सिंह 11:14 am Jan 05, 202611:14 am

क्या है खबर?

मलयालम फिल्म जगत से एक दुखद खबर आ रही है। मशहूर अभिनेता और प्रोडक्शन कंट्रोलर कन्नन पट्टांबी का निधन हो गया है। अभिनेता ने 62 साल की उम्र में 4 जनवरी की रात करीब 11:40 बजे, केरल के कोझिकोड स्थित एक निजी अस्पताल में दम तोड़ा। उनके निधन की खबर की पुष्टि भाई और फिल्म निर्माता, अभिनेता मेजर रवि ने की है। रवि ने बताया कि पट्टांबी का निधन गुर्दे से संबंधित बीमारी के इलाज के दौरान हुआ है।