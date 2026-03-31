मलाइका अरोड़ा ने रियल एस्टेट में बढ़ाया कदम

मलाइका अरोड़ा ने किराए पर दिया आलीशान अपार्टमेंट, हर महीने करेंगी इतनी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 04:22 pm Mar 31, 202604:22 pm

क्या है खबर?

मलाइका अरोड़ा वैसे तो अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा से चर्चाओं का हिस्सा रहती हैं। अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद उनकी जिंदगी में क्या चल रहा या वह किसे डेट कर रही हैं, यह जानने के लिए फैंस भी बेहद उतावले रहते हैं। फिलहाल, मलाइका एक नई वजह के कारण फिर से खबरों में आ गई हैं। उन्होंने अपने एक आलीशान अपार्टमेंट को किराए पर उठाया है जो मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित विदा बिल्डिंग में है।