महेश मांजरेकर ने नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता विवाद पर की बात

महेश मांजरेकर ने नाना पाटेकर को किया याद, जानिए तनुश्री दत्ता विवाद पर क्या बोले

लेखन अंशिका शुक्ला 01:25 pm Nov 13, 202601:25 pm

क्या है खबर?

अभिनेता और फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर अपने करीबी दोस्त और साथी नाना पाटेकर के निधन के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। दुर्भाग्य से, नाना के आखिरी वक्त में वह काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे और उनसे आखिरी मुलाकात नहीं कर सके। हाल ही में एक इंटरव्यू में मांजरेकर ने नाना के साथ अपने गहरे रिश्ते को याद किया। साथ ही, उन्होंने दिग्गज अभिनेता के निधन से जुड़ी परिस्थितियों पर भी बात की।