महेश मांजरेकर की फिल्म 'जय हिंद जय सिंध' का पोस्टर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

रिलीज

पोस्टर के साथ रिलीज पर आया अपडेट

फिल्म के पोस्टर में 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की एक झलक दिखाई गई है। इसकी कहानी मुख्य रूप से सिंध की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके जरिए देशभक्ति, प्यार और अपनी पहचान की लड़ाई को दर्शाया जाएगा। फिल्म में विक्रम कोचर, उपासना सिंह, अमित बहल, छाया कदम और राहुल देव भी अहम किरदारों में हैं। यह अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि, रिलीज तारीख का खुलासा अभी नहीं हुआ है।