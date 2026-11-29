आलिया की बेटी राहा के पास भी है अपनी वैनिटी वैन

आलिया भट्ट की बेटी राहा के पास भी है अपनी वैनिटी वैन, नाना ने किया खुलासा

लेखन अंशिका शुक्ला 05:41 pm Nov 29, 202605:41 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्ट हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने 2022 में रणबीर कपूर से शादी की और उसी साल बेटी राहा का स्वागत किया। आलिया अपने काम और मातृत्व के बीच अच्छा संतुलन बना रही हैं। इन दिनों सितारों की टीम और वैनिटी वैन के खर्च को लेकर चर्चा है। इसी बीच, आलिया के पिता महेश भट्ट ने खुलासा किया कि उनकी पोती राहा के पास भी सेट पर अपनी अलग वैनिटी वैन है।