नितीश ने निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक तिवारी से 2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर रावण इतना समझदार और न्याय करने वाला राजा था तो भगवान विष्णु को राम बनकर धरती पर आने की जरूरत क्यों पड़ी?

उनके मुताबिक, फिल्म ने राम के अवतार लेने का मतलब ही बदल दिया है। उन्होंने दूसरे भाग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किताबें न पढ़ने वाले युवा रावण को हीरो मान सकते हैं। ऐसे में राम रावण को कैसे हराएंगे?