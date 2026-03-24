गौतम मेनन को मद्रास हाई कोर्ट से झटका

गौतम मेनन को कोर्ट से झटका, अधूरी फिल्म के लिए देना होगा 4.25 करोड़ मुआवजा

लेखन ज्योति सिंह 04:34 pm Mar 24, 202604:34 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता गौतम वासुदेव मेनन को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 24 मार्च को सुनवाई करते हुए काेर्ट ने उनकी और उनकी कंपनी फोटॉन फैक्ट्री की अपील को खारिज कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने फिल्म निर्माता को आदेश दिया है कि वह RS इंफोटेनमेंट को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 4.25 करोड़ का मुआवजा दें। बता दें कि यह पूरा मामला एक फीचर फिल्म बनाने के समझौते के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।