रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को कोर्ट से राहत, रद्द हुई स्क्रीनिंग रोकने की याचिका

सुनवाई

मद्रास हाई कोर्ट ने 'धुरंधर 2' के हक में दिया फैसला

मामले की सुनवाई जज सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जज जी अरुल मुरुगन की पीठ ने की। मदुरै निवासी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि 'धुरंधर 2' राजनीतिक विषयों पर आधारित है, इसलिए इसे तमिलनाडु में चुनाव अवधि के दौरान प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। तर्क में आदर्श आचार संहिता लागू होने की बात भी कही गई थी। हालांकि, पीठ ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया और याचिका को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया।