FIFA विश्व कप इतिहास का पहला 'हाफटाइम शो', एक ही मंच पर मैडोना, शकीरा और BTS

फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अब सबसे बड़ा मनोरंजन धमाका होने जा रहा है। FIFA विश्व कप 2026 के फाइनल मैच को लेकर संगीत जगत से एक ऐसी खबर आई है, जिसने पूरी दुनिया के फैंस को रोमांचित कर दिया है। इतिहास में पहली बार फुटबॉल के इस महाकुंभ में 'सुपर बाउल' की तर्ज पर एक भव्य हाफटाइम शो आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर मैडोना , शकीरा और BTS 2026 मेटलाइफ स्टेडियम के मंच पर एक साथ धमाल मचाएंगे।

घोषणा क्रिस मार्टिन ने किया FIFA के पहले हाफटाइम शो का ऐलान FIFA ने ऐलान किया कि मैडोना, शकीरा और BTS फुटबॉल विश्व कप के इतिहास के पहले 'हाफटाइम शो' के मुख्य कलाकार होंगे। इस खबर का खुलासा कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन और एल्मो ने एक टीजर ट्रेलर में किया, जिसमें मिस पिगी और कर्मिट भी नजर आए। FIFA के मुताबिक, शो की कमाई 'फीफा ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन फंड' में दान होगी, जिससे दुनियाभर के बच्चों की शिक्षा और फुटबॉल सुविधाओं के लिए मदद जुटाई जाएगी।

रिकॉर्ड 50 करोड़ दर्शकों के रिकॉर्ड के साथ 2026 का FIFA फाइनल 2026 FIFA विश्व कप का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में आयोजित होगा। ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वार्षिक खेल आयोजन है, जिसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2022 के फाइनल मैच को 50 करोड़ से अधिक लोगों ने लाइव देखा था। ये आंकड़ा अब तक के सबसे सफल 'सुपर बाउल' के मुकाबले कहीं ज्यादा है, जिसे औसतन 12.77 करोड़ दर्शकों ने देखा था।

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रोमांच अमेरिका में लौटेगा 1994 का रोमांच FIFA ने हाफटाइम मनोरंजन की शुरुआत सबसे पहले 2025 क्लब वर्ल्ड कप के दौरान की थी, जहां डोजा कैट, टेम्स और जे बल्विन ने प्रस्तुति दी थी। इनका चयन क्रिस मार्टिन ने ही किया था। अमेरिका ने इससे पहले 1994 में विश्व कप की मेजबानी की थी, जो इतिहास का सबसे अधिक दर्शकों वाला विश्व कप रहा है। 2026 के इस महाकुंभ का आगाज 11 जून से होगा, जिसका प्रसारण अमेरिकी दर्शकों के लिए फॉक्स स्पोर्ट्स और टेलीमुंडो पर होगा।

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